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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Камилов призвал страны Азии стимулировать туризм после паузы из-за COVID-19

Пресс-служба МИД РФ
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210121/15839769/Kamilov-prizval-strany-Azii-stimulirovat-turizm-posle-pauzy-iz-za-COVID-19.html

Камилов подчеркнул необходимость принятия решительных действий и объединения усилий для перехода от реагирования на COVID-19 к активной подготовке к будущему восстановлению мировой экономики.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Узбекистан призвал страны Азии стимулировать развитие туризма для экономического восстановления в период пандемии коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба МИД республики.

Сегодня, 21 января, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в XVII заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), прошедшем в формате видеоконференции "Новый безопасный и здоровый туризм".

"В своем выступлении он подчеркнул необходимость принятия решительных действий и объединения усилий для перехода от реагирования на COVID-19 к активной подготовке к будущему восстановлению мировой экономики, в том числе стимулированию туристической отрасли", - говорится в сообщении.

Глава МИД Узбекистана проинформировал участников заседания о реализуемых в стране комплексных мерах по всемерной поддержке туристической индустрии. Он, в частности, выразил уверенность, что иностранные туристы, которые прибудут в республику после возобновления поездок, "увидят "туризм по-новому": более безопасным, более колоритным и более индивидуальным".

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Отдельное внимание уделено вопросам углубления региональной интеграции в Азии. В этом контексте отмечена важность укрепления взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.

Напомним, ранее экс-депутат Национальной ассамблеи Турции - советник председателя Госкомтуризма РУз Садик Бадак предложил свои идеи по развитию туристической отрасли в республике в постковидный период.

По его словам, необходимо предоставить льготы на зарубежные авиаперелеты, кредиты транспортным компаниям, налоговые послабления, разработать планы действий по медицинскому и образовательному туризму на 2021 год, подготовке квалифицированных кадров в сфере туризма, а также решить проблемы, стоящие перед гостиничным бизнесом.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, туристы, Туризм, турист, Узбекистан, Узбекистан



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