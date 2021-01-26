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Между Казахстаном и Узбекистаном построят высокоскоростную ж/д магистраль

© Sputnik / Виталий Аньков
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210126/15869012/Mezhdu-Kazakhstanom-i-Uzbekistanom-postroyat-vysokoskorostnuyu-zhd-magistral.html

Цель реализации масштабного транспортного проекта - развитие сферы туризма и привлечение притока путешественников.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Глава правительства Казахстана Аскар Мамин анонсировал начало строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет эту страну с Узбекистаном.

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В ходе расширенного заседания правительства с участием президента страны Косым-Жомарта Токаева казахстанский премьер заявил, что магистраль пройдет по маршруту Туркестан – Шымкент – Ташкент.

Реализовать проект намерены для того, чтобы развить сферу туризма и увеличить приток путешественников.

Ранее глава МИД Узбекистана на XVII заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Диалога по сотрудничеству в Азии призвал страны Азии стимулировать развитие туризма для экономического восстановления в период пандемии коронавируса COVID-19.

Абдулазиз Камилов выразил уверенность, что иностранные туристы, которые прибудут в республику после возобновления поездок, "увидят "туризм по-новому": более безопасным, более колоритным и более индивидуальным".

Теги:
Строительство, Узбекистан, Казахстан, Железная дорога



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