Между Казахстаном и Узбекистаном построят высокоскоростную ж/д магистраль

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Глава правительства Казахстана Аскар Мамин анонсировал начало строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет эту страну с Узбекистаном.

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В ходе расширенного заседания правительства с участием президента страны Косым-Жомарта Токаева казахстанский премьер заявил, что магистраль пройдет по маршруту Туркестан – Шымкент – Ташкент.

Реализовать проект намерены для того, чтобы развить сферу туризма и увеличить приток путешественников.

Ранее глава МИД Узбекистана на XVII заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Диалога по сотрудничеству в Азии призвал страны Азии стимулировать развитие туризма для экономического восстановления в период пандемии коронавируса COVID-19.

Абдулазиз Камилов выразил уверенность, что иностранные туристы, которые прибудут в республику после возобновления поездок, "увидят "туризм по-новому": более безопасным, более колоритным и более индивидуальным".