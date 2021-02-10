Граждане Узбекистана начнут платить гостиничный сбор

Туристический сбор взимается гостиницами, отелями, хостелами за каждый день проживания, и все это время его платили только иностранцы.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. В Узбекистане вводится туристический сбор, который будет распространяться и на самих жителей республики, говорится в новом указе президента Узбекистана Шавката Миризиёева.

"С 1 марта 2021 года для граждан Узбекистана и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Узбекистан, вводится туристский (гостиничный) сбор за каждый день их пребывания в гостиницах, отелях и других средствах размещения", - сообщается в документе.

Средства, поступающие от оплаты туристского сбора, будут направляться на финансирование мероприятий по продвижению и стимулированию внутреннего туризма, обеспечению загруженности средств размещения в период низкого туристского сезона.

Туристические информационные центры в Узбекистане начнут работать по-новому >>

Напомним, что туристический сбор взимается гостиницами, отелями, хостелами за каждый день проживания, и все это время его платили только иностранцы.

Ранее стало известно, что в Узбекистане будет создан Единый реестр туристических информационных центров, где как раз будут доступны услуги по приему оплаты туристического сбора.