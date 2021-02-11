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Пассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова

Узбекистан снял ограничения на полеты в Германию

© Sputnik / Максим Блинов
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210211/15983814/Uzbekistan-snyal-ogranicheniya-na-polety-v-Germaniyu.html

Все авиарейсы, в том числе и транзитные, между Узбекистаном и Германией снова разрешено возобновить.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом при Минздраве приняла решение отменить введенное ранее ограничение на полеты в Германию.

Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways
Sputnik / Мария Науменко
Узбекистан и Таджикистан возобновляют регулярное авиасообщение

Отмена запрета связана с улучшением эпидемиологической ситуации в Германии, пояснили в ведомстве. Решения по отмене ограничений с другими странами будут сниматься по мере улучшения в них данных по коронавирусу.

В последнее время из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции значительно ускорились меры по вакцинации населения. В частности, прививаются от COVID-19 жители США, Великобритании, Израиля, ОАЭ, Китая и других стран.

Все авиарейсы, в том числе и транзитные, между Узбекистаном и Германией снова разрешено возобновить.

Напомним, 21 декабря республика, по решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, приостановила авиасообщение с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР. В числе причин — резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в этих странах. 

Первоначально запрет действовал до 10 января, затем был продлен до 1 февраля, потом еще до 1 марта.

Теги:
Авиасообщение, Узбекистан, Германия, Туризм



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