Крепость Гиждуван станет музеем под открытым небом

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Бухарской области будет создан музей под открытым небом - в него войдет древняя Гиждуванская крепость вместе со святыней Ходжа Абдухолик Гиждувани. Об этом сообщили в Узбектуризме.

В настоящее время проводятся работы по увеличению туристского потенциала региона при сохранении существующих объектов исторического, материального и культурного наследия в махаллях "Курган" и "Чорсу". В частности, подготовлена топонимическая карта в масштабе 1:500 территории цитадели площадью 18 га.

Также под руководством международных экспертов и Центральноазиатского института международных исследований в Узбекистане отреставрированы старинные объекты: мечеть XIX века "Бозори каймок", "Болойский мясник", "Боборахимбой" и "Старая каменная баня" XVI века.

Отмечается, что перед мечетью "Бозори каймок" для удобства гостей открылись два павильона, оформленные в национальном стиле. Также свои двери вновь распахнула старая каменная баня XVI века, расположенная в районе Курган.

Напомним: в марте 2019-го Шавкат Миризиёев поручил сделать Бухару "туристичсеким перекрестком" через увеличение количества авиарейсов, повышение частоты курсирования поездов и автобусов между Бухарой и Самаркандом, Хивой и Шахрисабзом.