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Менеджеры отеля

"Тайный гость" расскажет о качестве сервисных услуг в отелях Узбекистана

© Sputnik / Евгений Самарин
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210213/15993964/Taynyy-gost-rasskazhet-o-kachestve-servisnykh-uslug-v-otelyakh-Uzbekistana.html

По результатам анализа,проведенного ГУП "Центр сертификации туристических услуг" во время пандемии было установлено, что качество оказываемых услуг в гостиницах и других средствах размещения в стране значительно снизилось.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В комитете по развитию туризма в Узбекистане рассказали о внедрении нового механизма, который, как ожидается, будет способствовать улучшению качества обслуживания в гостиницах. Это система тайной оценки посетителей отелей - "Тайный гость".

По результатам анализа,проведенного ГУП "Центр сертификации туристических услуг" во время пандемии было установлено, что качество оказываемых услуг в гостиницах и других средствах размещения в стране значительно снизилось.

В этом году Центр будет ориентироваться на отзывы посетителей, т.н. механизм "Тайный гость", он призван усовершенствовать сервис в гостиничном бизнесе и туриндустрии в целом.

Даврон Мухамадиев
Sputnik / Стас Этвеш
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Напомним, в конце прошлого года стали известны результаты ежегодной премии India’s Best Awards – 2020. Узбекистан победил в номинации "Самое перспективное туристическое направление".

Индийское издание Travel + Leisure India & South Asia отметило, что в зависимости от времени визита турист может исследовать горные ущелья Сурхандарьи, увидеть руины древних городов близ Термеза, покататься на лыжах в предгорьях Тянь-Шаня или подняться на самую высокую точку большого Чимгана. Обладая таким разнообразием предложений, Узбекистан, по мнению туристов со всего мира, является одним из самых сильных развивающихся направлений в мире.

Теги:
гостиница, Узбекистан, Госкомтуризм, Туризм



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