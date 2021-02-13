"Тайный гость" расскажет о качестве сервисных услуг в отелях Узбекистана

По результатам анализа,проведенного ГУП "Центр сертификации туристических услуг" во время пандемии было установлено, что качество оказываемых услуг в гостиницах и других средствах размещения в стране значительно снизилось.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В комитете по развитию туризма в Узбекистане рассказали о внедрении нового механизма, который, как ожидается, будет способствовать улучшению качества обслуживания в гостиницах. Это система тайной оценки посетителей отелей - "Тайный гость".

По результатам анализа,проведенного ГУП "Центр сертификации туристических услуг" во время пандемии было установлено, что качество оказываемых услуг в гостиницах и других средствах размещения в стране значительно снизилось.

В этом году Центр будет ориентироваться на отзывы посетителей, т.н. механизм "Тайный гость", он призван усовершенствовать сервис в гостиничном бизнесе и туриндустрии в целом.

Напомним, в конце прошлого года стали известны результаты ежегодной премии India’s Best Awards – 2020. Узбекистан победил в номинации "Самое перспективное туристическое направление".

Индийское издание Travel + Leisure India & South Asia отметило, что в зависимости от времени визита турист может исследовать горные ущелья Сурхандарьи, увидеть руины древних городов близ Термеза, покататься на лыжах в предгорьях Тянь-Шаня или подняться на самую высокую точку большого Чимгана. Обладая таким разнообразием предложений, Узбекистан, по мнению туристов со всего мира, является одним из самых сильных развивающихся направлений в мире.