Туристы по всему миру назвали Узбекистан самым перспективным направлением

Международное туристическое издание провело онлайн-опрос своих читателей и выяснило, что Узбекистан является наиболее перспективным туристическим направлением.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Стали известны результаты ежегодной премии India’s Best Awards – 2020. Узбекистан победил в номинации "Самое перспективное туристическое направление", сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

"В зависимости от времени вашего визита вы можете исследовать горные ущелья Сурхандарьи, увидеть руины древних городов близ Термеза, покататься на лыжах в предгорьях Тянь-Шаня или подняться на самую высокую точку большого Чимгана. Обладая таким разнообразием предложений, Узбекистан сейчас является одним из самых сильных развивающихся направлений в мире", – отмечает индийское издание Travel + Leisure India & South Asia.

Победители были определены путем онлайн-голосования читателей журнала.

Для справки: Travel + Leisure India & South Asia – международное туристическое издание, выходящее с 1937 года. На сегодняшний день журнал издается на английском языке в США, Турции, Китае, Австралии, Индии, России и других странах.

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В августе 2020 года стало известно о планах открыть международную курортную зону "Бельдерсай-Чимган-Нанай". Ее концепция и экономическая модель разработаны консорциумом французских компаний. Проект будет создан за счет гранта фонда FASEP в размере 750 тысяч евро. Известно, что общая его стоимость составила 480 млн долларов, в том числе и прямые инвестиции на 280 млн долларов.

А в сентябре Кабмин утвердил дорожную карту по включению Китабского геологического национального природного парка в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО (GGN).