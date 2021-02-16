UzAirways увеличивает количество рейсов в Кыргызстан

С 1 сентября 2020 года граждане Узбекистана могут посещать Кыргызстан без ограничений: республика вошла в перечень стран со стабильной эпидемической ситуацией по COVID-19.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Uzbekiston Airways объявил о том, что с 18 марта увеличивает число авиарейсов в Бишкек.

Самолет будет отправляться из Ташкента в столицу Кыргызстана и обратно два раза в неделю.

Напомним, с 1 сентября 2020 года граждане Узбекистана могут посещать Кыргызстан без ограничений: республика вошла в перечень стран со стабильной эпидемической ситуацией по COVID-19.

А с 20 января этого года власти республики внесли изменения в соответствующий регламент, касающийся лиц, въезжающих в страну. Кыргызстанцы, иностранцы и лица без гражданства смогут быть допущены на борт самолета, следующего в эту страну, только при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста, полученного в течение 72 часов.

Также на борту воздушного судна им будет предоставляться "Анкета прибывающего в Кыргызскую Республику", которая подлежит передаче сотрудникам санитарно-карантинных пунктов после заполнения.