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Кыргызстан опубликовал новые правила для въезжающих в страну

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210120/15830118/Kyrgyzstan-opublikoval-novye-pravila-dlya-vezzhayuschikh-v-stranu.html

По прилете в страну, сотрудниками санитарно-карантинных пунктов будут проводиться проверка наличия результатов ПЦР-теста и термометрия пассажиров.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. С целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в республике, власти Кыргызстана внесли изменения в соответствующий регламент, касающийся лиц, въезжающих в страну. Об этом сообщают в посольстве Узбекистана в Бишкеке. 

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В частности, кыргызстанцы, иностранцы и лица без гражданства смогут быть допущены на борт самолета, следующего в Кыргызстан, только при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста, полученного в течение 72 часов.

Также на борту воздушного судна им будет предоставляться "Анкета прибывающего в Кыргызскую Республику", которая подлежит передаче сотрудникам санитарно-карантинных пунктов после заполнения.

Отмечается, что в случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, прибывающие обязаны пройти ПЦР-исследование в аэропортах.

Аналогичные требования распространяются и на граждан, пересекающих границу республики на автотранспорте.

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Однако данные предписания не действуют на дипломатов и консулов иностранных государств, представителей международных организаций (при заблаговременном информировании о прибытии через МИД КР), членов официальных делегаций (при заблаговременном информировании о прибытии через МИД КР), водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, детей дошкольного возраста (до 7 лет включительно), а также международных наблюдателей за выборным процессом в стране.

Напомним: Кыргызстан открыл границы для Узбекистана 1 сентября, так как республика вошла в перечень стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

Теги:
Карантин, коронавирус, Кыргызстан



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