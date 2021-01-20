Кыргызстан опубликовал новые правила для въезжающих в страну

По прилете в страну, сотрудниками санитарно-карантинных пунктов будут проводиться проверка наличия результатов ПЦР-теста и термометрия пассажиров.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. С целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в республике, власти Кыргызстана внесли изменения в соответствующий регламент, касающийся лиц, въезжающих в страну. Об этом сообщают в посольстве Узбекистана в Бишкеке.

В частности, кыргызстанцы, иностранцы и лица без гражданства смогут быть допущены на борт самолета, следующего в Кыргызстан, только при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста, полученного в течение 72 часов.

Также на борту воздушного судна им будет предоставляться "Анкета прибывающего в Кыргызскую Республику", которая подлежит передаче сотрудникам санитарно-карантинных пунктов после заполнения.

Отмечается, что в случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, прибывающие обязаны пройти ПЦР-исследование в аэропортах.

Аналогичные требования распространяются и на граждан, пересекающих границу республики на автотранспорте.

Однако данные предписания не действуют на дипломатов и консулов иностранных государств, представителей международных организаций (при заблаговременном информировании о прибытии через МИД КР), членов официальных делегаций (при заблаговременном информировании о прибытии через МИД КР), водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, детей дошкольного возраста (до 7 лет включительно), а также международных наблюдателей за выборным процессом в стране.

Напомним: Кыргызстан открыл границы для Узбекистана 1 сентября, так как республика вошла в перечень стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19.