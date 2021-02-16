На пограничном пункте "Айритом" заработал информационный центр для туристов

В Узбектуризме уточняют, что в 2021-м аналогичный объект будет сооружен и на пограничном с Таджикистаном пункте "Сариосиё".

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. На пограничном пропускном пункте "Айритом" (Южные ворота Узбекистана) создан современный туристский информационный центр, сообщают в Узбектуризме.

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По информации ведомства, через этот пункт в 2020-м проехало около 40 тысяч грузовиков и легковых автомобилей, а 100-110 из них проходили таможенный контроль и досмотр.

Он оснащен современным контрольным оборудованием, информационными технологиями, транспортными средствами для быстрого таможенного контроля и оформления пассажиров.

"Созданный здесь туристический информационный центр играет важную роль в ознакомлении посетителей с богатым туристическим потенциалом страны и организациями, предоставляющими услуги туристам, а также в предоставлении различных услуг на месте", - информируется в релизе.

Отмечается, что инновационный центр у Южных ворот построен ООО "Кабул-Термез". Он содержит точную информацию о всех туристических объектах Узбекистана, отелях, транспорте, питании и других услугах. Здесь также можно будет воспользоваться сервисом Paynet, купить SIM-карты, сувениры и другие памятные подарки. К тому же запущен сервис вызова автомобиля, включая службу такси.

В Узбектуризме уточняют, что в 2021-м аналогичный современный туристский информационный центр будет сооружен и на пограничном с Таджикистаном пункте "Сариосиё".

Напомним: в соответствии с постановлением Кабинета министров, в сентябре прошлого года власти республики заявили о создании в Узбекистане Единого реестра туристических информационных центров. Известно, что в нем будут указаны полные сведения об инфоцентрах: юридический адрес, перечень услуг, индивидуальный регистрационный номер.