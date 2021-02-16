19:36 16 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск

На пограничном пункте "Айритом" заработал информационный центр для туристов

Узбектуризм
Туризм
Получить короткую ссылку
90 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/10/16011807.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210216/16011846/Na-pogranichnom-punkte-Ayritom-zarabotal-informatsionnyy-tsentr-dlya-turistov.html

В Узбектуризме уточняют, что в 2021-м аналогичный объект будет сооружен и на пограничном с Таджикистаном пункте "Сариосиё".

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. На пограничном пропускном пункте "Айритом" (Южные ворота Узбекистана) создан современный туристский информационный центр, сообщают в Узбектуризме.

Восстановление туризма в Узбекистане: какие шаги наметило правительство >>

По информации ведомства, через этот пункт в 2020-м проехало около 40 тысяч грузовиков и легковых автомобилей, а 100-110 из них проходили таможенный контроль и досмотр.

Он оснащен современным контрольным оборудованием, информационными технологиями, транспортными средствами для быстрого таможенного контроля и оформления пассажиров.

"Созданный здесь туристический информационный центр играет важную роль в ознакомлении посетителей с богатым туристическим потенциалом страны и организациями, предоставляющими услуги туристам, а также в предоставлении различных услуг на месте", - информируется в релизе.

Отмечается, что инновационный центр у Южных ворот построен ООО "Кабул-Термез". Он содержит точную информацию о всех туристических объектах Узбекистана, отелях, транспорте, питании и других услугах. Здесь также можно будет воспользоваться сервисом Paynet, купить SIM-карты, сувениры и другие памятные подарки. К тому же запущен сервис вызова автомобиля, включая службу такси.

На территории крепости Ичан-Кала в Хиве
Sputnik / Мария Науменко
В Исламабаде открылся туристический информационный центр Узбекистана

В Узбектуризме уточняют, что в 2021-м аналогичный современный туристский информационный центр будет сооружен и на пограничном с Таджикистаном пункте "Сариосиё".

Напомним: в соответствии с постановлением Кабинета министров, в сентябре прошлого года власти республики заявили о создании в Узбекистане Единого реестра туристических информационных центров.  Известно, что в нем будут указаны полные сведения об инфоцентрах: юридический адрес, перечень услуг, индивидуальный регистрационный номер. 

Теги:
Сырдарьинская область, Узбекистан, туристический бизнес, туристы, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Парень и девушка на скамейке в Японском саду в Ташкенте
Территория любви: локации в Ташкенте, где всегда ждут влюбленных
Вашингтон просчитался: "Северный поток-2" почти готов вопреки санкциям
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться