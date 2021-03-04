Туризм в эпоху COVID: какую пользу локдаун может принести Узбекистану

Без малого год республика живет в условиях коронавирусной пандемии, и одной из наиболее пострадавших за это время отраслей стал туризм. Однако вынужденная пауза может обернуться для сферы гостеприимства пользой.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik, Виктор Сидоренко. По оценке специалистов, туриндустрии был нанесен беспрецедентный ущерб, который еще только предстоит оценить. В доковидные времена в Узбекистане наблюдался ежегодный прирост иностранных путешественников: если в 2018 году страну посетило чуть более 5,3 млн человек, то в 2019-м — уже свыше 6,7 млн. При этом внутренний туризм за этот период вырос до 14 млн.

На этом фоне плачевно выглядят цифры 2020 года — 1,5 млн гостей, еще 5,5 миллионов туристов — это граждане республики. Как сообщили Sputnik Узбекистан в Госкомтуризма, из-за введения вынужденных ограничительных мер турпоток снизился на 77,7%: в республику не смогли приехать как минимум 5,24 млн интуристов — то есть столько же, сколько за весь 2018-й.

© Sputnik Статистика турпотока

Хуш келебсиз!

Тем не менее сфера жива и развивается в надежде, что скоро пандемия отступит и в страну снова ринутся иностранцы.

Свои — ближе

После открытия границ и возобновления турпотока ожидается, что доля иностранных гостей в Узбекистане по итогам 2021 года должна немного подрасти — до 1,7 миллионов гостей, а количество внутренних туристов ожидается на уровне 7,5 миллионов. И к их встрече готовятся. Только в Бухаре — одном из основных туристических городов республики — в 2020 году реализовано 55 проектов стоимостью 189,8 млрд сумов. По данным областного департамента по развитию туризма, в регионе появилось 35 новых объектов размещения. Это тринадцать гостиниц, пять хостелов и семнадцать семейных гостевых домов.

Случившееся затишье позволило обратить внимание и на развитие внутреннего туризма. Основные изменения, которые ждут сферу в этом направлении, отражены в указе президента от 9 февраля 2021 года "О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан". Они также беспрецедентны и касаются в том числе частичного возмещения гражданам транспортных расходов на путешествие по стране.

© Sputnik Скидки для туристов

В частности, глава государства поручил запустить новые авиарейсы Фергана–Ургенч–Фергана, Термез–Ургенч–Термез и Карши–Ургенч–Карши, увеличить количество железнодорожных рейсов Андижан–Хива–Андижан. До 1 апреля поручено запустить регулярные железнодорожные сообщения и по направлениям Термез–Карши–Хива, Хива–Ургенч–Нукус и Термез–Карши–Самарканд. Эти рейсы, а также авиарейсы по направлениям из Ташкента в Бухару, Нукус, Термез, Ургенч и в Ферганскую долину предполагается субсидировать. Их цена будет на 25% ниже обычной, а если билет брать через туроператоров, то покупателей ждет дополнительная скидка в 15%. В совокупности билет обойдется гораздо дешевле.

Помимо этого, туристов ждет десятипроцентная скидка на гостиничные услуги, если они приобретены через туроператора.

Куда и когда тратить

Воспользоваться туристическими бонусами можно будет во время отпусков, тем более что в Узбекистане их станет больше. Внедряется практика "Семейного отпуска", который может продолжаться не менее пяти дней. В него можно будет отправиться с родителями, родственниками, пожилыми людьми и наставниками. А предоставляться он будет за счет ежегодного основного отпуска с согласия работодателя и в соответствии с коллективными договорами.

Использовать его можно будет, например, в дни определенных праздников, таких как Навруз, День независимости, Новой год, а также религиозных — Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха). Ведь в период их празднования теперь будут устанавливаться не менее трех выходных дней за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней.

Что посмотреть и как до этого добраться

Особое внимание уделят дорогам, ведущим к туристическим объектам. Ежегодно до 1 июля они будут включаться в государственные целевые программы для ремонта и строительства.

Особый акцент сделан на разработку и реализацию концепции религиозного туризма. В частности, запланировано создание центра паломничества в мемориальном комплексе Имама Матуриди в Самарканде, а также реставрация и благоустройство мест захоронения восьми великих ученых в окрестностях комплекса.

За счет госбюджета и Фонда реконструкции и развития регулярно будут выделять в равных долях средства — до одного триллиона сумов — на реализацию проектов по улучшению инженерно-коммуникационных сетей, коммунальной и дорожной инфраструктуры туристических объектов, осуществлению работ по строительству, реконструкции, расширению и модернизации туристской и сопутствующей инфраструктуры, развитию культурно-развлекательной сферы, реставрации, консервации и благоустройству объектов культурного наследия.

В Самарканде откроют тематический парк, отражающий наследие ислама, а в Бухаре - Инновационный музей исламской истории.

Гостиничный сбор

Вместе с тем 1 марта 2021 года для граждан Республики Узбекистан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Узбекистан, вводится туристский (гостиничный) сбор за каждый день их пребывания в средствах размещения. На сегодняшний день он составляет 0,4% от базовой суммы расчета или 980 сумов ($0,09).

"Этот сбор не входит в налоговую базу проживания и используется для продвижения, рекламы и рекламных мероприятий, направленных на поддержку внутренних поездок, для поддержки предпринимателей", — объясняется на сайте Госкомтуризма.

Турбизнес на буксире

Представители индустрии тоже получат свои бонусы. Касаются они продления до конца года срока действия ряда льгот и преференций. Это:

снижение ставки налога на прибыль на 50% от установленных ставок для туроператоров, турагентов, а также средств размещения;

частичное субсидирование расходов туроператоров на авиа- и железнодорожные билеты в размере 30% от их стоимости при условии организации тура в Республику Узбекистан для иностранных туристских групп численностью не менее 10 человек и их пребывания не менее пяти ночевок в средствах размещения.

© Sputnik Льготы для туроператоров

Туроператоры, турагенты и субъекты сферы туризма, оказывающие услуги по размещению, освобождаются на этот период от уплаты земельного налога с юридических лиц и налога на имущество юридических лиц. А социальный налог устанавливается для них по сниженной ставке в размере 1%.

Также в отношении туроператоров, турагентов и средств размещения до 31 декабря 2021 года приостанавливается применение штрафов за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям.

Потенциал, засидевшийся дома

Внутренний туризм — довольно востребованная ниша в узбекистанском сегменте, которая до сих пор была мало задействована. Эксперты уверены: принятые меры станут стимулом к его развитию.

О потенциале этого направления можно судить хотя бы по месячнику туризма, который прошел с 15 декабря 2020-го по 15 января 2021 года в Бухаре. Только за это время в древний город приехало 98 764 туриста, чуть более 20 тысяч из которых — из других регионов страны.

На фоне отсутствия пассажиропотока и все еще бушующей в мире коронавирусной пандемии звучат скептические прогнозы по поводу скорого восстановления мирового туризма. И очевидно, что ставка на собственных граждан, которые, как и жители других стран, уже засиделись дома, выглядит довольно привлекательной. Тем более что в самом Узбекистане эпидемобстановка уже стабилизировалась.

Плюс ко всему вынужденная пауза позволит республике модернизировать инфраструктуру и после завершения всемирного локдауна оказаться во всеоружии для приема зарубежных гостей, соскучившихся по впечатлениям и вкусной кухне.