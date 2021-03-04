Туризм в эпоху COVID: какую пользу локдаун может принести Узбекистану

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik, Виктор Сидоренко. По оценке специалистов, туриндустрии был нанесен беспрецедентный ущерб, который еще только предстоит оценить. В доковидные времена в Узбекистане наблюдался ежегодный прирост иностранных путешественников: если в 2018 году страну посетило чуть более 5,3 млн человек, то в 2019-м — уже свыше 6,7 млн. При этом внутренний туризм за этот период вырос до 14 млн.
На этом фоне плачевно выглядят цифры 2020 года — 1,5 млн гостей, еще 5,5 миллионов туристов — это граждане республики. Как сообщили Sputnik Узбекистан в Госкомтуризма, из-за введения вынужденных ограничительных мер турпоток снизился на 77,7%: в республику не смогли приехать как минимум 5,24 млн интуристов — то есть столько же, сколько за весь 2018-й.
Хуш келебсиз!
Тем не менее сфера жива и развивается в надежде, что скоро пандемия отступит и в страну снова ринутся иностранцы.
Свои — ближе
Случившееся затишье позволило обратить внимание и на развитие внутреннего туризма. Основные изменения, которые ждут сферу в этом направлении, отражены в указе президента от 9 февраля 2021 года "О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан". Они также беспрецедентны и касаются в том числе частичного возмещения гражданам транспортных расходов на путешествие по стране.
Помимо этого, туристов ждет десятипроцентная скидка на гостиничные услуги, если они приобретены через туроператора.
Куда и когда тратить
Воспользоваться туристическими бонусами можно будет во время отпусков, тем более что в Узбекистане их станет больше. Внедряется практика "Семейного отпуска", который может продолжаться не менее пяти дней. В него можно будет отправиться с родителями, родственниками, пожилыми людьми и наставниками. А предоставляться он будет за счет ежегодного основного отпуска с согласия работодателя и в соответствии с коллективными договорами.
Использовать его можно будет, например, в дни определенных праздников, таких как Навруз, День независимости, Новой год, а также религиозных — Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха). Ведь в период их празднования теперь будут устанавливаться не менее трех выходных дней за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней.
Что посмотреть и как до этого добраться
Особое внимание уделят дорогам, ведущим к туристическим объектам. Ежегодно до 1 июля они будут включаться в государственные целевые программы для ремонта и строительства.
Особый акцент сделан на разработку и реализацию концепции религиозного туризма. В частности, запланировано создание центра паломничества в мемориальном комплексе Имама Матуриди в Самарканде, а также реставрация и благоустройство мест захоронения восьми великих ученых в окрестностях комплекса.
В Самарканде откроют тематический парк, отражающий наследие ислама, а в Бухаре - Инновационный музей исламской истории.
Гостиничный сбор
Вместе с тем 1 марта 2021 года для граждан Республики Узбекистан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Узбекистан, вводится туристский (гостиничный) сбор за каждый день их пребывания в средствах размещения. На сегодняшний день он составляет 0,4% от базовой суммы расчета или 980 сумов ($0,09).
"Этот сбор не входит в налоговую базу проживания и используется для продвижения, рекламы и рекламных мероприятий, направленных на поддержку внутренних поездок, для поддержки предпринимателей", — объясняется на сайте Госкомтуризма.
Турбизнес на буксире
Представители индустрии тоже получат свои бонусы. Касаются они продления до конца года срока действия ряда льгот и преференций. Это:
- снижение ставки налога на прибыль на 50% от установленных ставок для туроператоров, турагентов, а также средств размещения;
- частичное субсидирование расходов туроператоров на авиа- и железнодорожные билеты в размере 30% от их стоимости при условии организации тура в Республику Узбекистан для иностранных туристских групп численностью не менее 10 человек и их пребывания не менее пяти ночевок в средствах размещения.
Также в отношении туроператоров, турагентов и средств размещения до 31 декабря 2021 года приостанавливается применение штрафов за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям.
Потенциал, засидевшийся дома
Внутренний туризм — довольно востребованная ниша в узбекистанском сегменте, которая до сих пор была мало задействована. Эксперты уверены: принятые меры станут стимулом к его развитию.
О потенциале этого направления можно судить хотя бы по месячнику туризма, который прошел с 15 декабря 2020-го по 15 января 2021 года в Бухаре. Только за это время в древний город приехало 98 764 туриста, чуть более 20 тысяч из которых — из других регионов страны.
На фоне отсутствия пассажиропотока и все еще бушующей в мире коронавирусной пандемии звучат скептические прогнозы по поводу скорого восстановления мирового туризма. И очевидно, что ставка на собственных граждан, которые, как и жители других стран, уже засиделись дома, выглядит довольно привлекательной. Тем более что в самом Узбекистане эпидемобстановка уже стабилизировалась.
Плюс ко всему вынужденная пауза позволит республике модернизировать инфраструктуру и после завершения всемирного локдауна оказаться во всеоружии для приема зарубежных гостей, соскучившихся по впечатлениям и вкусной кухне.