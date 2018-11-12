Белый кролик держит в страхе котов в Абхазии - видео

Портал Sputnik Абхазия опубликовал видео очевидцев, которые засняли на улицах Сухума белого и, на первый взгляд, милого кролика.
Видеоролик начинается с того, как на ушастого с опаской поглядывает кот, который сидит неподалеку. Однако грызун смело обегает абхазского Ваську и останавливается у него за спиной.
Кот, почувствовав неладное, в ужасе отскакивает от пушистого незнакомца и мчится к спасительному дереву.
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Однако кролик не заканчивает преследование и упорно пытается догнать хвостатого. Коту чудом удается оторваться от погони, когда рядом появляется человек. Теперь уже кролик в страхе скрывается под припаркованный рядом автомобиль.
Кадры событийного хоррора с участием четвероногих смотрите в нашем видео.