"Чеченский Шварценеггер" в 5 лет установил рекорд и получил Mercedes - видео

Пятилетний житель села Дуба-Юрт Рахим Куриев отжался 4105 раз за 2 часа 26 минут. Он побил рекорд для пятилетних, который принадлежал Бату Боктаеву из Калмыкии (4050 отжиманий), однако у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не зафиксирован.

Рахим посвятил рекорд Рамзану Кадырову и в ближайшее время намерен улучшить свой результат. Мальчик тренируется дома под руководством отца, садится на шпагат и держит планку, стоя на руках. СМИ называют мальчика "чеченский Шварценеггер".

Кадыров подарил ребенку белый Mercedes и выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой рекорд, подчеркнув, что "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать".

"Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда им Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова, пусть отец возит тебя на нем, ты достоин ездить на белом "Мерседесе", - сказал Кадыров во время встречи с мальчиком.

Рахим заверил главу Чечни, что может выполнить более пяти тысяч отжиманий. Свои способности ребенок продемонстрировал прямо на капоте новой машины.