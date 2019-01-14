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Последствия взрыва в жилом доме в Шахтах – видео

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© YouTube / Лиховид Сергей

В результате взрыва бытового газа в российском городе Шахты обрушились два этажа жилого дома.

В интернете появилось видео, где запечатлены последствия взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области. Его сняли местные жители. На кадрах видно, что в здании частично обрушились два этажа — восьмой и девятый.

Инцидент произошел на улице Хабарова примерно в 06:18 (время совпадает с московским). Жильцов эвакуировали, энергетики отключили подачу электричества в дом, пишет РИА Новости.

По данным Главного управления МЧС по Ростовской области, в результате ЧП погиб один человек.

Спасатели достали из-под завалов семь человек, судьба пятерых выясняется.

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Теги:
газ, взрыв, обрушение



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