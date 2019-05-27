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Золотистый ретривер пытается разбудить хозяйку - очень милое видео

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Самое милое время дня - утро, когда ваш пес прибегает к вам, залезает на кровать...и тут начинается самое интересное! Смотрите наше видео

Вы всегда задавались вопросом, какого этого, когда у тебя есть пес и он постоянно пытается разбудить вас по утрам? 

В этом видео есть все ответы на ваши вопросы. Этот золотистый ретривер обожает прыгать на кровать своей хозяйки ранним утром: иногда чтобы разбудить, а иногда чтобы поспать.

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Да-да, именно поспать! Ведь если хозяйка не открывает глаза, то можно незаметно лечь на подушку и уснуть рядом с любимой хозяйкой, которая все равно успевает снимать своего любимого пса во всех ракурсах и настроениях на кровати.

Хотите посмотреть на пса, который всегда валяется и любит прыгать на кровать к хозяйке - тогда скорее смотрите наше видео!

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Кстати, недавно Сеть поразило видео, как собаки виновато смотрят на хозяина, если провинились, ведь собаки - самые милые существа на свете.

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