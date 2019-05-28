Огромные и нелепые: собаки, которые рассмешат любого - милое видео

Что может быть прекраснее, чем утренняя подборка собачек?

Но сегодня мы решили сделать ее необычной: в этом видео мы покажем вам самых огромных и нелепых собак.

От больших собак, которые пугаются своего отражения в зеркале до огромных пушистиков, которых на поводке выгуливает маленький ребенок - все это вы найдете в этом видео.

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Вы думали, что большая собака в доме - это приговор? Нет. Это счастье, особенно, когда этот огромный пес может служить тебе подушкой, опорой, защитой и кнопочкой отличного настроения.

Ведь никакие способы с плохим настроением не сравняться с тем, чтобы хотя бы пять минут своего времени уделить собаке.

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Или просто понаблюдать за тем, что они иногда вытворяют.

Пока вы можете сделать это прямо сейчас, не отходя от телефонов или компьютера - скорее смотрите видео и улыбнитесь!