Когда тебя хвалит мама - видео с милой шиба-ину

Супермилая шиба-ину умеет радоваться мелочам, а особенно, когда хозяйка говорит ей добрые слова - посмотрите это мимими видео!

Собаки, как никто другой, умеют радоваться любому событию в их жизни.

Но особенно умеет радоваться этот пес породы шиба-ину, который по-настоящему улыбается своей хозяйке, когда та хвалит ее.

И не важно, при каких обстоятельствах это происходит - идет ли они с мячиком мимо, говорит ли с ней просто так хозяйка или на прогулке.

Виноватые милашки: собаки, которых наказали - очень смешное видео >>

Эта шиба-ину всегда сделает свой фирменный прищур и будет весело вилять хвостиком, говоря тем самым, что обожает, когда ее хвалят!

Что может быть милее, чем этот счастливый и улыбающийся рыжун? Скорее смотрит наше видео, тогда ваше настроение этим утром поднимется сразу!

Огромные и нелепые: собаки, которые рассмешат любого - милое видео >>

Кстати, если вы еще не устали от собак, то можете посмотреть видео, где огромные и нелепые собаки смешат зрителей: пугаются отражения в зеркале, выгуливаются совсем маленькими детьми и просто хулиганят.