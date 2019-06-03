Запуганный щенок без шерсти преобразился в самое милое существо - видео

Маленькая запуганная собачка, которую подобрали на улицах Атланты, превратилась в настоящий ураган - смотрите наше видео!

Маленькая собачка по кличке Пиппа, когда ее нашли, весила меньше килограмма и была абсолютно без шерсти.

Волонтеры нашли малышку на улицах Атланты совсем запуганной и больной - до такой степени, что она не переставала дрожать.

Однако ей стоило подождать совсем чуть-чуть и ее взяла к себе домой одна из девушек, которая однажды зашла в приют, куда отправили Пиппу.

Буквально через пару месяцев малышка освоилась и показала хозяйке, что она действительно собака, а не комочек страха.

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По словам хозяйки, Пиппа - настоящий ураган! Ее лучший друг - взрослый питбуль, который тоже заботится о своей сестричке.

Хозяйке даже пришлось купить новые игрушки, потому что практически все, что были в доме - были гигантских размеров по сравнению с милашкой.

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Теперь Пиппа счастлива и ладит со всеми животными и людьми.

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