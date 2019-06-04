Хозяин путешествует пешком со слепым псом - видео растопит ваше сердце

Смелый хозяин прошел почти две тысячи километров со своей слепой собакой на плечах, чтобы вернуть ей уверенность в себе - смотрите это трогательное видео!

Кайл и его верный пес породы акита-ину Катана прошли вместе уже тысячи километров сквозь леса, поля, пустыни и дикую природу.

Однако потом рыжая Катана потеряла зрение из-за глаукомы.

Кайл не мог спокойно смотреть, как его храбрая и активная собака сидит в четырех стенах в квартире и страдает от того, что не может даже побегать.

В конце концов, американец решил, что не позволит своей собаке чувствовать себя прикованной к квартире из-за слепоты.

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Кайл решил вернуть Катане все те ощущения, которые она испытывала в моменты их путешествий по дикой природе.

С сегодняшнего дня Кайл запустил челлендж: пройти почти две тысячи километров по лесам и полям Флориды, чтобы вернуть Катане ее уверенность и обычное собачье счастье - чувствовать природу.

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На этом видео видно, как самый смелый и чуткий хозяин в этом мире несет на своих плечах любимого пса, проходя с ним огонь и воду: они перебираются вместе через реки, болота, проходят лес и непроходимые места.

Хотите снова поверить в доброту людей? Посмотрите на этого человека в нашем видео!