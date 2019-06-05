Когда альпака живет лучше, чем ты - милое видео

Хотите узнать распорядок дня, по которому живет эта счастливая альпака? Тогда скорее смотрите видео!

Альпака по имени Коди живет в этом доме с самого рождения.

Четыре года спустя, она стала настоящей принцессой: ее кормят из бутылочки прям в столовой, у альпаки есть специальные вкусняшки только для нее, и, самое удивительное - Коди позволяют отдыхать прямо на кровати.

Кажется, она живет намного лучше, чем многие из нас, не правда ли?

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У нее есть друг - большой и толстый кот, однако даже ему не позволяют делать, что разрешено ей.

У Коди есть даже специальный комод с ее игрушками, которых она очень любит.

Обед у нее по расписанию - в 12 часов дня и прямо в кровати.

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Более того, перед сном хозяйка кормит альпаку яблочками (чтоб хорошо спалось).

Ну что же, пожелаем всем остальным животным в этом мире найти себе такую же хозяйку, а пока советуем вам посмотреть наше видео!