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Одно лицо: в Японии люди скупают маски в виде своих питомцев

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Владельцы собак в Японии заказывают маски, чтобы стать похожими на своих питомцев. Сходство пугающее. И не спрашивайте, зачем им это.

У японцев новое увлечение - заказывать специальные маски, чтобы стать похожими на своих питомцев.

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По словам создателя этих масок, ей пришла в голову эта идея, когда она задумала рассказать людям побольше об искусстве создания форм и слепков.

"Что, если вы захотите побыть вашим собственным питомцем? Эту концепцию маски мы назвали "Моя семья", - рассказывает девушка.

Кстати, она получает заказы не только на маски собак, но и рептилий, либо лошадей. 

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Посмотрев это видео, вы поймете, что сходство пугающее.

И не спрашивайте, зачем им это - лучше смотрите наше видео!

Теги:
Япония, Япония, YouTube, животные, Животные, пес, собаки, собака, собака, смешное видео, видеоролик, Видео



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