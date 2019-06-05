Одно лицо: в Японии люди скупают маски в виде своих питомцев

Владельцы собак в Японии заказывают маски, чтобы стать похожими на своих питомцев. Сходство пугающее. И не спрашивайте, зачем им это.

У японцев новое увлечение - заказывать специальные маски, чтобы стать похожими на своих питомцев.

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По словам создателя этих масок, ей пришла в голову эта идея, когда она задумала рассказать людям побольше об искусстве создания форм и слепков.

"Что, если вы захотите побыть вашим собственным питомцем? Эту концепцию маски мы назвали "Моя семья", - рассказывает девушка.

Кстати, она получает заказы не только на маски собак, но и рептилий, либо лошадей.

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Посмотрев это видео, вы поймете, что сходство пугающее.

И не спрашивайте, зачем им это - лучше смотрите наше видео!