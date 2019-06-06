11:09 06 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск
Видео

Питбули, которые ведут себя как дети - самое трогательное видео

Получить короткую ссылку
66 0 0

Новости

Все новости
Все новости
YouTube

Невозможно не любить питбулей, особенно когда они ведут себя, как дети - посмотрите наше видео!

Это видео - доказательство того, что все питбули - гигантские дети.

Хозяева со всего мира рассказывают, как встретили своего питомца.

"Я смотрела снимки собак из приюта и увидела ЕГО - высунутый язык, смешной взгляд. Я тут же поняла, что это самая счастливая собака в мире!", - пишет американка.

Многие из этих псов обожают забираться на ручки к хозяину, которые еще и одевают их как детишек.

Хозяин путешествует пешком со слепым псом - видео растопит ваше сердце >>

Один из питбулей по кличке Мити обожает сидеть в детских костюмчиках на задних лапах и спать в таком положении. Если посмотреть на эту картину издалека, то может показаться, что на диване действительно сидит малыш.

По словам хозяев, когда они взяли его из приюта, он был очень скромным, напуганным и не проявлял нежности и каких-либо чувств. 

Когда альпака живет лучше, чем ты - милое видео >>

Но со временем, в этой счастливой семье он превратился в самую добрую и нежную собаку в мире.

Когда смотришь на видео или снимки с Мити в голове даже не возникает мыслей, что это "собака-убийца", как многие привыкли думать.

Просто невозможно не любить питбулей! Хотите и вы стать одним из тех, кто фанатеет от этой породы? Просто срочно посмотрите наше видео!

Теги:
YouTube, пес, собаки, собака, собака, животные, Животные, смешное видео, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Празднование Намаз хайит в Ташкенте
Самый красивый праздник: в Ташкенте отмечают Рамазан хайит
Шойгу: обеспечить безопасность можно только совместными усилиями - видео
Процессы в организме после отказа от курения
Что происходит с человеком после отказа от курения

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054