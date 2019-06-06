Питбули, которые ведут себя как дети - самое трогательное видео

Невозможно не любить питбулей, особенно когда они ведут себя, как дети - посмотрите наше видео!

Это видео - доказательство того, что все питбули - гигантские дети.

Хозяева со всего мира рассказывают, как встретили своего питомца.

"Я смотрела снимки собак из приюта и увидела ЕГО - высунутый язык, смешной взгляд. Я тут же поняла, что это самая счастливая собака в мире!", - пишет американка.

Многие из этих псов обожают забираться на ручки к хозяину, которые еще и одевают их как детишек.

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Один из питбулей по кличке Мити обожает сидеть в детских костюмчиках на задних лапах и спать в таком положении. Если посмотреть на эту картину издалека, то может показаться, что на диване действительно сидит малыш.

По словам хозяев, когда они взяли его из приюта, он был очень скромным, напуганным и не проявлял нежности и каких-либо чувств.

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Но со временем, в этой счастливой семье он превратился в самую добрую и нежную собаку в мире.

Когда смотришь на видео или снимки с Мити в голове даже не возникает мыслей, что это "собака-убийца", как многие привыкли думать.

Просто невозможно не любить питбулей! Хотите и вы стать одним из тех, кто фанатеет от этой породы? Просто срочно посмотрите наше видео!