Питбуль без носа стал настоящим героем в доме - трогательное видео

Крохотный питбуль, который родился без носа, стал настоящим боссом среди всех животных в доме у своей любимой хозяйки - смотрите на преображение собаки в нашем видео!

В этом видео вы сможете познакомиться с милейшим питбулем, который родился без носа.

По словам хозяйки этого создания, когда она увидела эту серую девочку - ее сердце остановилось и она поняла, что ничего милее в этой жизни не видела.

Когда она забирала ее домой, то не понимала, как все будет происходить, ведь маленькая Гуси не могла даже пить воду - все выливалось обратно из-за строения мордочки.

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В итоге хозяйка кормила ее из бутылочки, укладывала в манежик для детей и ухаживала за Гуси как за настоящим ребенком, чтобы та чувствовала себя, как дома.

Однако в какой-то момент ей стало хуже из-за аллергии и Гуси госпитализировали.

Буквально через пару дней ее выписали и хозяйка поняла, что это самая активная и счастливая собака в мире.

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Она так рада была снова вернуться домой, что поборола всю свою слабость и болезни и со временем стала настоящим боссом среди всех животных, которые находятся в доме.

Сейчас Гуси здорова и супер активна - она требует игры от всех вокруг, даже от уток с индюками, которые, кстати, не прочь с ней поиграть.

Посмотрите это милое видео и ваше утро станет еще добрее!