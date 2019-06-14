Питбуль, который кричит от радости как человек - смешное видео

Этот питбуль кричит как человек, когда радуется.

Хозяйка была поражена этой собакой, когда нашла этого милого пса в одном из парков своего города.

По ее словам, когда она увидела его, то сразу подошла, чтобы осмотреть. Пес был настолько счастлив, что начал кричал человеческим голосом.

И тут девушка поняла, что эта собака должна быть только с ней - ведь еще никто так не радовался ей.

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Сначала собака была очень худой и грязной. Хозяйка отмыла его и почти неделю пес просто отсыпался.

А потом настал тот момент, когда он начала радоваться каждому моменту, проведенному со своей новой хозяйкой.

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Теперь питбуль по кличке Мо удивляет прохожих на улице, кричит от радости в машине и везде, где только можно.

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