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Собака-улыбака: пес узнал, что его забирают домой из приюта - милое видео

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Посмотрите как счастлива собака, у которой появилась настоящая семья - смотрите самое трогательное видео!

Этот маленький коричневый клубочек только что узнал, что его, наконец, забирают из приюта домой.

По словам новой хозяйки, когда она увидела его в приюте - то он щенок не переставал ей улыбаться и она решила, что завтра же уйдет домой, но только с ним.

"Она такая милая и маленькая. Ее глаза светятся от счастья", - говорит хозяйка.

Когда она взяла ее на руки - маленькая Питти тут же положила мордочку ей под шею и осталась так сидеть еще долгое время.

По словам сотрудников приюта, они нашли малышку прямо на оживленной трассе, где ее вот-вот не сбила машина. 

Питбуль, который кричит от радости как человек - смешное видео >>

Теперь у нее есть семья и она вписалась в их быт буквально за пару минут.

Как рассказывает хозяйка, у которой дома еще множество собак, маленькая Питти прямо с порога подошла к главной хозяйке дома - старушке питбулю и тут же схватила ее за ошейник и начала грызть.

Мудрой собаке ничего не оставалось, как принять к себе в семью такую оторву.

Питбуль без носа стал настоящим героем в доме - трогательное видео >>

Все видео пропитано счастьем и радостью, что невольно сам начинаешь улыбаться точно так же, как сам пес. Смотрите скорее эти кадры!

Теги:
YouTube, животные, Животные, пес, собака, собака, смешное видео, видеоролик, Видео



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