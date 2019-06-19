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Хаски случайно задела малыша и извиняется - самое трогательное видео

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Хаски трогательно просит прощения у малыша, которого случайно ударила лапой. Смотрите самое трогательное извинение в нашем видео!

Когда у тебя в доме много собак и дети - всегда сложно уследить, чтобы никто не пострадал.

Ведь и дети, и собаки обожают побегать, попрыгать и подурачиться. 

Эта семья, в которой уживаются две хаски и маленький ребенок каждый день снимают видео, как их собаки обожают младенца.

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Однако бывают и такие моменты, когда собака может случайно задеть лапой лицо ребенка. Собственно, что и произошло на видео.

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Однако надо отдать должное хаски, которая тут же легла в ноги малышу, как бы говоря: "Извини меня, я случайно".

Пролежав так пару минут, она встала и начала облизывать его, как своего малыша, как бы успокаивая, что все будет хорошо.

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Естественно, малыш забыл об этой неприятной ситуации почти сразу же и снова начал улыбаться.

Хотите посмотреть на самое милое извинение в вашей жизни? Тогда скорее смотрите наше видео!

Теги:
YouTube, животные, Животные, пес, собака, собака, хаски, смешное видео, видеоролик, Видео



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