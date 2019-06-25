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Как в фильме про конец света: последствия взрывов в Казахстане - видео

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Тема:
Взрывы на складе боеприпасов в Казахстане (9)
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Заброшенные улицы, разбитые окна и опустевшие магазины. Как выглядит город Арысь после пережитой трагедии.

Казахстанский Арысь сейчас напоминает заброшенный город из фильма про конец света. На улицах нет не души, заброшенные дома и магазины с едой на полках наводят страх. Смотря на эти кадры становиться действительно не по себе.

Напомним, что в результате серии взрывов боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области погиб один человек — в его автомобиль попал снаряд. Пострадал 71 человек, из них 15 находятся в больницах, в том числе двое детей.

Взрывы в Казахстане: погибший и десятки пострадавших >>>

На место ЧП вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По данным Минобороны Казахстана, разрывы части боеприпасов повлекло за собой возгорание, произошедшее на одном из находящихся рядом с Арысью арсеналов.

Пресс-служба КЧС МВД РК
МВД Казахстана: взрывы продолжаются, спасатели не могут потушить пожар
После взрывов началась эвакуация местных жителей. Людей вывозят в соседние населенные пункты.

Возбуждено уголовное дело, причины и обстоятельства произошедшего выясняются. 

Это не первый случай, когда в Туркестанской области происходят такие ЧП. Последний раз крупный инцидент недалеко от Арыси случился в ноябре 2015 года. Тогда на полигоне во время уничтожения отходов произошла детонация взрывчатки, в результате погиб технолог. Еще два взрыва произошли в 2014 и 2009 годах.

Тема:
Взрывы на складе боеприпасов в Казахстане (9)
Теги:
разрушение, видеоролик, Видео, трагедия, Казахстан, Казахстан, взрыв боеприпасов, Взрыв, взрыв



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