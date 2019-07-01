Два огромных маламута радуются хозяйке, которая вернулась домой - видео

Эти два маламута - самые счастливые собаки в мире, ведь их хозяйка вернулась домой, да еще и играет с ними в прятки.
Два пса даже понятия не имели, что их любимая хозяйка уже пришла домой после долгого отсутствия.
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И вот кто-то позвал их в комнату, однако хитрая девушка решила потрепать нервы своим собакам и спряталась под огромным одеялом, чтоб они смогли ее найти сами.
Как итог - море радости, прыжки и счастье.
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Собаки одни из самых преданных животных в мире, поэтому так популярны видео, на которых запечатлены моменты их встречи с хозяином после долгой разлуки.
Посмотрите наше видео с двумя прекрасными маламутами и одной очень хитрой хозяйкой!