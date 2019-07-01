Два огромных маламута радуются хозяйке, которая вернулась домой - видео

Собаки сходят с ума, когда разгадывают тайну, кто прячется под большим одеялом - смотрите наше видео!

Эти два маламута - самые счастливые собаки в мире, ведь их хозяйка вернулась домой, да еще и играет с ними в прятки.

Два пса даже понятия не имели, что их любимая хозяйка уже пришла домой после долгого отсутствия.

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И вот кто-то позвал их в комнату, однако хитрая девушка решила потрепать нервы своим собакам и спряталась под огромным одеялом, чтоб они смогли ее найти сами.

Как итог - море радости, прыжки и счастье.

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Собаки одни из самых преданных животных в мире, поэтому так популярны видео, на которых запечатлены моменты их встречи с хозяином после долгой разлуки.

Посмотрите наше видео с двумя прекрасными маламутами и одной очень хитрой хозяйкой!