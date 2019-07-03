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Лучшая няня: хаски присматривает за маленьким далматинцем - милое видео

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Что произойдет, когда хаски останется наедине с малышом далматинцем? Смотрите наше видео!

Когда ты заводишь вторую собаку, то с кем оставить ее, если вдруг потребуется уехать?

Конечно же, с лучшей на свете няней - хаски!

На этом видео малыш далматинец впервые попадает в новую семью, где его тепло принимают новые хозяева.

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Однако самый важный в этой семье - взрослый хаски, с которым его и знакомят.

Очень мило, как два совершенно разных пса, дурачатся и не могут подойди к друг другу. Один слишком маленький и боится большую хаски, а второй слишком игривый и никогда не видел такого малыша.

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Они еще долго будут кружится в "танце знакомства", но впереди им предстоит остаться друг с другом наедине, когда хозяева уедут.

Посмотрите это милое видео и не пожалеете! 

 

Теги:
YouTube, хаски, животные, Животные, собака, собака, пес, смешное видео, видеоролик, Видео



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