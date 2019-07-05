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"Цирк, переходящий границы разумного" - Захарова о деле Вышинского - видео

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© Sputnik .

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга ситуацию с арестованным в Киеве руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мировая общественность обязана обратить внимание на ситуацию, которая в данный момент происходит в уголовном деле российского журналиста.

Вышинский: мое дело – позор Украины >>>

Напомним, что недавно обвинение попросило отложить оглашение приговора до 15 июля, сославшись на то, что прокуратура не успела ознакомиться с материалами дела.
Сам Вышинский, комментируя эту ситуацию, заявил, что у прокуратуры нет цели вынести объективное решение - главная задача, чтобы он оставался в тюрьме.

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Защита подала прошение о смягчении меры пресечения Кириллу Вышинскому, например, перевода его под домашний арест.

Судебный молоток, архивное фото
© Sputnik / Андрей Старостин
Суд в Киеве перенес рассмотрение дела Вышинского до 15 июля
За руководителя "РИА Новости Украина" вступилась и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она на украинском языке обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении журналиста.

Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Согласно украинскому законодательству, по этим статьям ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Теги:
Свобода слова, свобода слова, свобода, журналистика, журналисты, Журналист, уголовное дело, Кирилл Вышинский



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