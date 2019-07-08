Хозяин прикрепил камеру к хаски, который остался один дома - видео

Что делает хаски, когда остается один дома? Хозяин решил это проверить, установив на пса камеру -смотрите наше видео!

Любому хозяину собаки всегда хотелось посмотреть, что его пушистый друг делает один дома, когда никого нет.

На этом видео хозяин решил не просто поставить дома камеру и наблюдать за своим питомцем, а прикрепить ее прямо на собаку, чтоб посмотреть все, так сказать, от первого лица.

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Собственно, день из жизни хаски, который остался один дома: удостовериться, что хозяин ушел, немного полежать на полу и подождать (а вдруг вернется?!), ну, и конечно же, запрыгнуть на любимую кроватку, на которую обычно не разрешают ложиться.

Иногда выходить за пределы спальни, поспать.

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А итог - счастливая встреча с хозяином, который пришел с работы.

Пока вы не установили камеру на свою собаку - посмотрите это видео. Быть может, этого и не стоит делать.