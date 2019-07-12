Кто в доме хозяин: как пес прогнал медведя с участка - видео

Когда в твой дом ворвался незваный гость - охранная собака всегда на страже.
На этом видео медведь забрел на задний двор одной семьи, почуяв вкусняшки, рассыпанные на дорожке.
Пока он пытался их съесть, его почуяла собака, которая живет в доме.
Интересно, как совершенно не обученный на охоту пес, настолько проникся охранным инстинктом, что напал на огромного медведя.
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В один момент он просто выбежал из-за угла и сбил медведя с ног, который, впрочем, и сам не успел осознать, что там происходит у него за спиной со скоростью света.
От такой неожиданности он и вправду убежал с лужайки семьи, однако пес продолжал его гнать до самого конца.
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Настоящий герой!
Смотрите видео - это очень смешно!