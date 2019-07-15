Самый спокойный в мире пес на приеме у ветеринара - удивительное видео

Спорим, вы никогда не видели настолько храброго пса? Скорее смотрите наше видео!

Вы когда-нибудь видели идеального пса?

Этот черный лабрадор не просто не боится врачей, но и сам запрыгивает на стол, где ему будут делать укол.

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Интересно, как хозяева пса добились такой реакции животного на ветеринаров, но когда смотришь эти кадры, то понимаешь, что этого пса с легкостью можно назвать самый храбрым псом в мире!

Его взгляд, когда врач берет лапу для того, чтобы сделать укол - это вообще что-то невообразимое.

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В общем, если у вас есть собака и она каждый раз упирается в дверях ветеринарной клиники, чтобы только этот злой дядя не трогал ее - дайте посмотреть собакам это видео.

Смотрите скорее на смелого лабрадора!