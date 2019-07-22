Постарайтесь не засмеяться: падения собак - забавное видео

Собаки иногда ведут себя очень смешно: падают с кровати, засыпая в самых нелепых позах, кувыркаются и валяются. Смотрите это видео, чтобы поднять себе настроение!

Попробуйте устоять и не засмеяться, пока смотрите это видео.

На этих кадрах собраны самые смешные, нелепые, забавные и милые собаки, который падают, кувыркаются, валяются и ведут себя, как настоящие дети.

Согласитесь, хоть собаки и самые умные и понимающие существа, иногда они бывают такими глупышками.

Собака прощается со своим щенком, которого отдают в приют - видео >>

Это тот самый случай, когда твой лучший друг может и рассмешить тебя, и погрустить с тобой и подумать над твоими словами.

Но как же иногда смешно, когда пушистые друзья надевают на голову горшок, падают случайно с кровати или засыпают в самых нелепых позах.

Самый спокойный в мире пес на приеме у ветеринара - удивительное видео >>

Посмотрите наше видео и не пожалеете. Ваш день начнется со смеха!