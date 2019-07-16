Собака прощается со своим щенком, которого отдают в приют - видео

Это душераздирающее видео никого не оставит равнодушным.
На этих кадрах женщина из приюта забирает малышей от мамы, чтобы помыть, сделать прививки и отдать в семьи.
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Все это происходит на улице и самое удивительное, что сама мама нисколько не против. Белоснежная собака, будто чувствует, что ее детишек забирают в надежные руки, ведь на улице им будет хуже.
Она с понимающим и мудрым взглядом смотрит на женщину, держащую на руках толстого малыша.
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Когда они уже собрались уезжать на мопеде, грустная мамочка подошла чуть ближе, чтобы поцеловать своего ребенка на прощание...
Это видео стоит того, чтобы посмотреть его этим утром!