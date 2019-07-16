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Собака прощается со своим щенком, которого отдают в приют - видео

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Готовьтесь пролить слезы: это самые грустные кадры расставания собаки и ее малыша с улицы - смотрите наше видео!

Это душераздирающее видео никого не оставит равнодушным.

На этих кадрах женщина из приюта забирает малышей от мамы, чтобы помыть, сделать прививки и отдать в семьи.

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Все это происходит на улице и самое удивительное, что сама мама нисколько не против. Белоснежная собака, будто чувствует, что ее детишек забирают в надежные руки, ведь на улице им будет хуже.

Она с понимающим и мудрым взглядом смотрит на женщину, держащую на руках толстого малыша.

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Когда они уже собрались уезжать на мопеде, грустная мамочка подошла чуть ближе, чтобы поцеловать своего ребенка на прощание...

Это видео стоит того, чтобы посмотреть его этим утром!

Теги:
животные, Животные, YouTube, щенок, мать, пес, собаки, собака, собака, видеоролик, Видео



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