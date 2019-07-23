Собака или кошка: кто из животных смешнее - забавное видео

Кошки и собаки соревнуются в том, кто из них сможет быстрее запрыгнуть в ванную или выйти один на один со страшным пылесосом - скорее смотрите видео!

Давайте сравним кошек и собак.

Кто из них смешнее?

На этих кадрах идет настоящая онлайн-битва между кошкой и собакой, сколько очков заработают животные?

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Соревнования в стиле: купание, игры, еда и многое другое.

Кто из них быстрее съест мороженое, не испачкавшись? Кто быстрее запрыгнет в ванную, чтобы помыться и не испугается? Кто отважится на то, чтобы выйти один на один со страшным пылесосом? Кто из них смешнее спит и бегает во сне?

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Все это вы можете посмотреть в нашем видео. А также сравнить, кто же действительно самый комичный из животных.

Скорее включайте видео!