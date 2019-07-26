Пес "зацеловал" парня, который забрал его из приюта домой - милое видео

После просмотра этого видеоролика у вас не останется сомнений, покупать собаку, или взять из приюта. Посмотри на эти трогательные кадры!

Во всех странах мира все больше животных оказываются в приютах.

Однако с каждым годом все больше людей предпочитают не покупать собак и кошек, а брать их из приютов.

На этом видео каждый из вас может увидеть ту самую любовь, которую будет дарить вам пес, если вы возьмете его из приюта.

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Этот серый малыш настолько благодарен этому человеку, за то, что тот взял его к себе домой, что даже не выйдя из приюта, он свалил его и начал целовать от радости.

Подруга парня начала даже снимать это действие на видео, потому что никто не сможет устоять перед такими нежностями.

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Ну что, вы еще думаете, где приобрести собаку? После этого ролика у вас не останется сомнений.

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