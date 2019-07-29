Корги плавают в бассейне - очень милое видео

Признайтесь, вы любите корги?
А вы когда-нибудь смотрели, как корги плавают? Тогда у вас есть отличная возможность увидеть это!
На этом видео четыре собаки породы корги резвятся в бассейне.
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Самое интересное, что для них там есть еще и самые настоящие горки, прямо как в аквапарке. Эти маленькие золотистые комочки не побоялись пройти все водные аттракционы.
Особенно забавляет съемка под водой: очень смешно получается, когда в замедленной съемки собачки с короткими лапками плавают и кувыркаются в воде.
Постарайтесь не засмеяться: падения собак - забавное видео >>
Особенно приятно смотреть это видео будет тем, у кого сейчас очень жарко.
Самое время охладиться, найти ближайший водоем или бассейн... и срочно нырнуть!
Смотрите это милое летнее видео!