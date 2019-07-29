10:57 29 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск
Видео

Корги плавают в бассейне - очень милое видео

Получить короткую ссылку
114 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube

Это летнее видео специально для вас: посмотрите как плавают маленькие корги и не пожалеете!

Признайтесь, вы любите корги?

А вы когда-нибудь смотрели, как корги плавают? Тогда у вас есть отличная возможность увидеть это!

На этом видео четыре собаки породы корги резвятся в бассейне.

Пес "зацеловал" парня, который забрал его из приюта домой - милое видео >>

Самое интересное, что для них там есть еще и самые настоящие горки, прямо как в аквапарке. Эти маленькие золотистые комочки не побоялись пройти все водные аттракционы.

Особенно забавляет съемка под водой: очень смешно получается, когда в замедленной съемки собачки с короткими лапками плавают и кувыркаются в воде.

Постарайтесь не засмеяться: падения собак - забавное видео >>

Особенно приятно смотреть это видео будет тем, у кого сейчас очень жарко.

Самое время охладиться, найти ближайший водоем или бассейн... и срочно нырнуть!

Смотрите это милое летнее видео!

Теги:
жара, вода, бассейн, пес, собака, собаки, собака, YouTube, смешное видео, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и рэпер Питбуль выступают на премии American Music Awards в 2011 году
Горячая штучка: самые эффектные образы Дженнифер Лопес – фото
Корги плавают в бассейне - очень милое видео
Корги плавают в бассейне - очень милое видео
Польза и вред винограда
Виноград: польза и вред для здоровья

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054