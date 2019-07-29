Корги плавают в бассейне - очень милое видео

Это летнее видео специально для вас: посмотрите как плавают маленькие корги и не пожалеете!

Признайтесь, вы любите корги?

А вы когда-нибудь смотрели, как корги плавают? Тогда у вас есть отличная возможность увидеть это!

На этом видео четыре собаки породы корги резвятся в бассейне.

Пес "зацеловал" парня, который забрал его из приюта домой - милое видео >>

Самое интересное, что для них там есть еще и самые настоящие горки, прямо как в аквапарке. Эти маленькие золотистые комочки не побоялись пройти все водные аттракционы.

Особенно забавляет съемка под водой: очень смешно получается, когда в замедленной съемки собачки с короткими лапками плавают и кувыркаются в воде.

Постарайтесь не засмеяться: падения собак - забавное видео >>

Особенно приятно смотреть это видео будет тем, у кого сейчас очень жарко.

Самое время охладиться, найти ближайший водоем или бассейн... и срочно нырнуть!

Смотрите это милое летнее видео!