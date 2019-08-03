Бездомный пес нашел себе новую маму в виде коровы - трогательное видео

Бездомный пес долго искал, прежде чем нашел свою новую маму - смотрите скорее видео!

Вы когда-нибудь слышали о дружбе между собакой и коровой?

Возможно, но вы не видели того, как сильно они любят друг друга, пока не посмотрите наше видео!

На этих кадрах большая корова-мама целует своего малыша - бездомного пса, который забрел случайно к ним в загон и больше не никогда не ушел оттуда.

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Вероятно, малыш так долго скитался и искал свою маму, что именно эта корова приглянулась ему, ведь ее детишек тоже отбирают от нее.

Эти двое нашли друг друга и по-настоящему берегут свою любовь.

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А вот фермер не знает, что теперь делать с псом.

Будем следить за их жизнью?

А пока скорее смотрите это трогательно видео!