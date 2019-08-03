Бездомный пес нашел себе новую маму в виде коровы - трогательное видео

Вы когда-нибудь слышали о дружбе между собакой и коровой?
Возможно, но вы не видели того, как сильно они любят друг друга, пока не посмотрите наше видео!
На этих кадрах большая корова-мама целует своего малыша - бездомного пса, который забрел случайно к ним в загон и больше не никогда не ушел оттуда.
Львица пытается добраться до детей через стекло - пугающее видео >>
Вероятно, малыш так долго скитался и искал свою маму, что именно эта корова приглянулась ему, ведь ее детишек тоже отбирают от нее.
Эти двое нашли друг друга и по-настоящему берегут свою любовь.
Пес разорвал в клочья туалетную бумагу - смешное видео >>
А вот фермер не знает, что теперь делать с псом.
Будем следить за их жизнью?
А пока скорее смотрите это трогательно видео!