После семи лет в приюте пожилая собака нашла семью - трогательное видео

11-летняя собака провела в приюте большую часть жизни. Однако однажды она нашла семью, которая изменила абсолютно все вокруг - смотрите видео и приготовьтесь плакать.

Каждый день в течение семи лет люди приходили в приют, смотрели на эту собаку и говорили: "Ой, она уже так долго здесь...Это печально".

Но на этом все заканчивалось.

Все это время собака ждала своих новых хозяев и заглядывала в глаза каждому, кто проходил мимо. И так семь лет.

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Единственная особенность этой собаки - ей было 11 лет и никто не хотел ее брать.

Хозяева приюта думали, что этому милому и доброму псу суждено провести всю свою жизнь у них.

Почти все потеряли надежду, пока на Гавайи не приехали Дженнифер и ее муж.

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"Когда мы переехали, то сразу стали смотреть, какую собаку и из какого приюта можно взять. Я листала фотографии на сайтах и вдруг наткнулась на НЕЕ. Вся мордочка у нее была седая, забавные уши свисали вниз... Мое сердце сразу остановилось. Я поняла, что это наша собака", - рассказывает Дженнифер.

Уже на следующий день они пришли встретиться со своим будущим питомцем, чему были очень удивлены работники приюта: ведь об этой девочке никто никогда не спрашивал.

"Когда я увидела ее, то это разбило мне сердце. Собака выглядела такой грустной, как будто просто устала от жизни. И я знала только одно: я должна сделать ее счастливой!", - говорит Дженнифер.

В ту же ночь девушка пошла и скупила весь магазин, чтобы обустроить новый дом для грустной и пожилой собаки.

"Когда мы пришли наконец домой, то она просто положила мне голову на колени и так пролежала долго-долго", - рассказывает Дженнифер.

Теперь у 11-летней собаки, которая провела в приюте большую часть своей жизни, есть игрушки, теплая постель, любящие хозяева и много-много друзей.

"Смотреть на то, как поменялась жизнь этой собаки, - изменило и нашу жизнь кардинально. Нам не важно, сколько времени нам суждено провести с ней - три года или четыре дня. Мы сделаем эти дни самыми лучшими в ее жизни", - рассказал муж Дженнифер.

В общем, приготовьтесь плакать и включайте видео!