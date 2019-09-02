Питбуль никогда не отпускает свою игрушку в виде акулы - милое видео

Этот питбуль по кличке Лекси и ее лучший друг Брюс никогда не расстаются, даже во сне.
Оказывается, именно это мягкая игрушка-акула помогла в свое время питбулю из приюта пережить тяжелые времена.
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Теперь, когда у Лекси есть дом и любящая семья, ее друг все равно с ней.
Она гуляет с ним, спит, ест, просто лежит и встречает всех гостей, держа в зубах свою родную акулу.
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Что может быть прекраснее, чем эта дружба?
Посмотрите наше видео и начните день с улыбки!