Питбуль никогда не отпускает свою игрушку в виде акулы - милое видео

Питбуль по кличке Лекси никогда не оставляет своего лучшего друга Брюса...несмотря на то, что он - акула. Смотрите милое видео!

Этот питбуль по кличке Лекси и ее лучший друг Брюс никогда не расстаются, даже во сне.

Оказывается, именно это мягкая игрушка-акула помогла в свое время питбулю из приюта пережить тяжелые времена.

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Теперь, когда у Лекси есть дом и любящая семья, ее друг все равно с ней.

Она гуляет с ним, спит, ест, просто лежит и встречает всех гостей, держа в зубах свою родную акулу.

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Что может быть прекраснее, чем эта дружба?

Посмотрите наше видео и начните день с улыбки!