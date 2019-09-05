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Как дружат огромный пес и маленькая свинка - трогательное видео

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60-килограммовый пес просто души не чает в своей маленькой подружке - свинке Дебби. Смотрите скорее наше видео!

Все мы прекрасно знаем, что животные умеют дружить, независимо от того, собака это, или кошка.

И, конечно же, многие заблуждаются, что собака и кошка - враги номер один.

Но мы не этом. Сегодня вы сможете увидеть еще более трогательную дружбу.... между огромной собакой и маленькой свинкой.

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То, как эти двое спят рядом, как 60-килограммовый пес возит на спине розовую малютку - заслуживает пяти минут вашего внимания с утра.

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Большой Джордж очень любит свою подружку по кличке Дебби, а хозяева обожают снимать их на камеру, потому что ничего милее в своей жизни вы еще не видели.

Смотрите наше видео!

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