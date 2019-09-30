Питбуль ходит на цыпочках по дому - очень смешное видео

Чтобы дойти до миски с едой, эта собака должна сделать так, чтобы ее никто не заметил. Именно поэтому вам срочно нужно посмотреть это смешное видео прямо сейчас!

Питбуль по кличке Милтон - самый забавный на свете.

Хозяйка решила поделиться с людьми особенностью этого пса, ведь он всегда ходит на цыпочках, если рядом есть еда или другие вкусняшки.

По словам хозяйки, когда она ставит ему на кухне миску с едой, то сначала Милтон должен убедиться, что рядом никто на него не смотрит, затем осторожно, практически не слышно он проходит по ковру по направлению к кухне.

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Вскоре, оказываясь уже в метре от миски, Милтон начинает замедлять шаг еще больше и идет на цыпочках: вдруг кто его услышит.

Иногда доходит до того, что, подняв одну лапу в воздух, пес замирает в таком положении, чтобы понять, не слышно ли его.

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Самое интересное: питбуль всегда знает, когда его засекли, и сразу делает вид, что все в порядке и он совсем не крадется к миске, а так... проходил мимо.

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