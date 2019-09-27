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Питбуль сходит с ума при виде косточки - очень смешное видео

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Как лучше начинать свое утро? Конечно же, со смешных видео про животных. Сегодня мы покажем вам питбуля, который сходит с ума каждый раз, как видит игрушку. Скорее смотрите!

Любая собака любит вкусняшки и игрушки.

Этот милый питбуль сходит с ума каждый раз, как его хозяйка вручает ему лакомство или любимый мячик.

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Поначалу вроде бы все спокойно, он берет кость, отходит подальше, кладет ее на пол... и тут начинается представление.

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Что происходит с этим питбулем? Никто не знает, однако хозяйка стала снимать все это на видео, а сам пес стал Интернет-знаменитостью.

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На эту собаку стоит посмотреть и улыбнуться этим утром.

Смотрите наше видео!

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