Питбуль сходит с ума при виде косточки - очень смешное видео

Любая собака любит вкусняшки и игрушки.
Этот милый питбуль сходит с ума каждый раз, как его хозяйка вручает ему лакомство или любимый мячик.
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Поначалу вроде бы все спокойно, он берет кость, отходит подальше, кладет ее на пол... и тут начинается представление.
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Что происходит с этим питбулем? Никто не знает, однако хозяйка стала снимать все это на видео, а сам пес стал Интернет-знаменитостью.
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На эту собаку стоит посмотреть и улыбнуться этим утром.
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