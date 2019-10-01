Ретривер и хаски знакомятся с крохотными котятами - милое видео

Когда твои хозяева обожают животных и ты пес - тебе придется терпеть и каждый год встречать новых членов семьи.
На этом видео два золотистых ретривера и хаски приветствуют в своем доме новых жителей - крохотных котят.
Стеснительный хаски признается в любви к "маме" – милое видео >>
Псам настолько интересно наблюдать за ними, что они просто собрались вокруг их укромного местечка и пытались понять, кто эти маленькие существа.
Хозяин прикрепил камеру к хаски, который остался один дома - видео >>
Однако котята долго не засиживались на месте и быстро освоились.
Кадры сменяются тем, как эти самые крохотные животные вовсю пристают к сонному хаски и пытаются залезть в ухо ретриверу.
Два огромных маламута радуются хозяйке, которая вернулась домой - видео >>
Теперь трем собакам в доме будет точно не скучно.
Смотрите скорее это трогательное видео!