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Ретривер и хаски знакомятся с крохотными котятами - милое видео

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Эти собаки по-настоящему влюблены в своих новых членов семьи. Посмотрите, как котята пристают к бедным псам в нашем трогательном видео!

Когда твои хозяева обожают животных и ты пес - тебе придется терпеть и каждый год встречать новых членов семьи.

На этом видео два золотистых ретривера и хаски приветствуют в своем доме новых жителей - крохотных котят.

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Псам настолько интересно наблюдать за ними, что они просто собрались вокруг их укромного местечка и пытались понять, кто эти маленькие существа.

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Однако котята долго не засиживались на месте и быстро освоились.

Кадры сменяются тем, как эти самые крохотные животные вовсю пристают к сонному хаски и пытаются залезть в ухо ретриверу.

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Теперь трем собакам в доме будет точно не скучно.

Смотрите скорее это трогательное видео!

Теги:
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