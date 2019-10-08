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Топ самых безумных поступков собак - смешное видео

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Самые дикие вещи, которые творят собаки, когда у них накапливается слишком много энергии - смотрите в нашем видео!

Пришло время узнать, какое видео из всех, которые вы смотрели в Интернете, самое смешное.

Сегодня мы устроили для вас настоящую вечеринку, ведь в этой подборке можно увидеть самые безумные и дикие поступки собак, которые вы когда-либо видели в Сети.

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Пес за рулем гидроскутера, гиперактивные собаки, творящие безумные вещи, щенки, которые боятся бумажек, неуклюжие животные и многое другое.

Как вели бы себя собаки, если бы им устроили одну огромную вечеринку? Наверное, именно так.

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Смотрите скорее наше видео и улыбнитесь этим утром!

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YouTube, юмор, Животные, пес, собаководы, собака, собака, собаки, смешное видео, видеоролик, Видео



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