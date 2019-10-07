08:56 07 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Видео

Хозяин разыграл хаски в костюме волка - смешное видео

Получить короткую ссылку
62 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube

Хозяин незаметно подкрался к дивану, на котором лежали собаки в белоснежном костюме волка - как отреагировали хаски - смотрите в нашем видео!

Уже близится Хеллоуин, поэтому хозяин этих двух псов решил начать тренироваться устраивать пранки над ними.

Прикупив в магазине новый костюмчик волка, он решил разыграть своих хаски по кличке Скай и Какоа.

Ретривер и хаски знакомятся с крохотными котятами - милое видео >>

Дождавшись, пока собаки лягут на диван и отвлекутся косточками, мужчина полностью облачился к белоснежный костюм волка и даже брызнул на себя специальным средством, устраняющим любой запах, чтоб его псы не смогли унюхать.

Застрявший хаски и другие провалы собак - смешное видео >>

В итоге, Какоа просто решила убежать, чтобы поскорее спрятать свою кость, а вот реакция Ская...это надо видеть.

Как думаете, что было дальше? Потом оба пса, конечно же, начали играть с хозяином в костюме волка, ведь они подумали, что это их лучший друг - волк.

Хозяин прикрепил камеру к хаски, который остался один дома - видео >>

Смотрите скорее наше видео и не пожалеете!

Теги:
юмор, хаски, животные, Животные, пес, собаководы, собака, собака, собаки, YouTube, смешное видео, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Они могут исчезнуть: 10 животных из Красной книги РФ - фото
Катастрофа на крыльях свободы: ученые бьют тревогу
Что изменилось в налоговой системе Узбекистана



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054