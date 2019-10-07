Хозяин разыграл хаски в костюме волка - смешное видео

Хозяин незаметно подкрался к дивану, на котором лежали собаки в белоснежном костюме волка - как отреагировали хаски - смотрите в нашем видео!

Уже близится Хеллоуин, поэтому хозяин этих двух псов решил начать тренироваться устраивать пранки над ними.

Прикупив в магазине новый костюмчик волка, он решил разыграть своих хаски по кличке Скай и Какоа.

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Дождавшись, пока собаки лягут на диван и отвлекутся косточками, мужчина полностью облачился к белоснежный костюм волка и даже брызнул на себя специальным средством, устраняющим любой запах, чтоб его псы не смогли унюхать.

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В итоге, Какоа просто решила убежать, чтобы поскорее спрятать свою кость, а вот реакция Ская...это надо видеть.

Как думаете, что было дальше? Потом оба пса, конечно же, начали играть с хозяином в костюме волка, ведь они подумали, что это их лучший друг - волк.

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