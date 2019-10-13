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Не на свалку: как перерабатывают пластик в Грузии – видео

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© Vladimir Umikashvili / Anna Anatasiadi

Через 20 лет на свалках и в океанах могут оказаться более 100 млн тонн пластика. В некоторых странах осознают всю серьезность ситуации и ограничивают использование этого губительного для природы материала, организуют переработку бутылок и других пластиковых изделий.

В Грузии пока перерабатывают только полиэтилен низкой плотности — пакеты, пробки, бутылки от бытовой химии. Специальные предприятия занимаются сбором этого вида пластика, его переработкой, а дальше продают.

Изделия из полиэтилена высокой плотности, к которому в основном относятся пластиковые бутылки, Грузия отправляет в другие страны — Китай, Турцию, Германию, Румынию.

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Напомним, Евросоюз к 2021 году решил запретить продажу одноразовой пластиковой посуды — столовых приборов, тарелок, соломинок, ватных палочек, оксоразлагаемых пищевых контейнеров и пенополистирольных стаканчиков.

Теги:
Видео, экология, пластиковая бутылка, пластик



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