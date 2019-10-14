Когда в твоем доме пять питбулей - милое видео

Один питбуль изменил жизнь обычной девушки так, что теперь в ее доме не соскучишься - смотрите наше видео!

Эта женщина не была уверена, чего она хочет от жизни, пока не встретила своего первого питбуля.

Пес по кличке Индика научила ее любить жизнь и наслаждаться простыми вещами. Со временем собака полностью поменяла жизнь девушки.

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Настолько, что теперь в ее дома пять питбулей!

Более того, девушка на видео начала находить бездомных собак, забирать их к себе домой, а потом благополучной пристраивать.

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Всего одна собака так изменила жизнь обычной девушки, а теперь еще и многих собак, которые нашли семью благодаря ей.

Скорее смотрите наше видео!