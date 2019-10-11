Кошка сходит с ума по соседской собаке - милое видео

Хозяин кошки по кличке Мо заметил, что каждый день в одно и то же время она убегает к соседнему дому.
Застрявший хаски и другие провалы собак - смешное видео >>
Сначала он подумал, что ей дают там еду или дети постоянно играют вместе с ней, однако все оказалось куда проще - кошка влюбилась в собаку.
Если внимательно посмотреть видео, то заметно, что сам пес тоже в восторге от кошки.
Топ самых безумных поступков собак - смешное видео >>
Иногда он как старший брат оберегает ее, иногда играет, может дать лапой по голове за дело, либо облизывает ей голову.
Самая жуткая игрушка в мире: реакция собаки - смешное видео >>
Забавно, что существует много видео о дружбе кошек с собаками, но такого вы точно еще не видели.
Эти двое заслуживают вашего внимания. Смотрите скорее наше видео!