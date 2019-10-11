Кошка сходит с ума по соседской собаке - милое видео

Эта рыжая кошка души не чает в своем соседе - огромном белом-черном псе. Она навещает его каждый день - смотрите наше видео!

Хозяин кошки по кличке Мо заметил, что каждый день в одно и то же время она убегает к соседнему дому.

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Сначала он подумал, что ей дают там еду или дети постоянно играют вместе с ней, однако все оказалось куда проще - кошка влюбилась в собаку.

Если внимательно посмотреть видео, то заметно, что сам пес тоже в восторге от кошки.

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Иногда он как старший брат оберегает ее, иногда играет, может дать лапой по голове за дело, либо облизывает ей голову.

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Забавно, что существует много видео о дружбе кошек с собаками, но такого вы точно еще не видели.

Эти двое заслуживают вашего внимания. Смотрите скорее наше видео!